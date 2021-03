Tuntud toidu kullerfirma tegi kohutava börsidebüüdi. Põhjuseks võib olla töötajate halb kohtlemine

„Arvestades ettevõtte kohta käivaid uudiseid pole see muidugi imestama panev," märkis ta. „Suurim mure on seoses töötajate õigustega. Deliveroo eduplaani alus on kullerite paindlik töösuhe."

Grupp Deliveroo kullereid tervitavad ettevõtte börsile minekut järgmisel kolmapäeval streikimisega. Nad protestivad halbade töötingimuste ja madala palga pärast. Deliveroo märkis, et nende kulleritel on mugav töögraafik, mis võimaldab neil töötada kui nad tahavad. Kui neil on palju tellimusi, siis teenivad nad keskmiselt 13 naela tunnis.

„Deliveroo pole kasumlik, mistõttu on seda väga raske hinnata traditsiooniliste mõõdikute alusel," märkis Lund-Yates. „7,6 miljardi naelase turuväärtuse juures on ettevõte väärt 6,4-kordset aastakäivet. Rivaali Just Eat'i on väärt vaid 4,8-kordset aastakäivet. Seetõttu on Deliveroo tugeva kullerteenuse osutamise surve all. Kui sellega ei tulda toime, on aktsia hind löögi all."