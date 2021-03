Uuring: noortel juhtidel on pandeemiakriisis kõige raskem

Kuigi ükski vastanutest ei toonud eraldi välja, et raha ei ole saada, ei olnud ettevõtjate vahel üksmeelt finantseerimistingimuste arengusuuna osas. Mõned vastajad märkisid, et finantseerijad ning eeskätt pangad on muutunud ettevaatlikumaks ning tagatise roll rahastuse saamisel on muutunud tähtsamaks. Samas tõid paljud välja, et raha on heade plaanide rahastamiseks jätkuvalt olemas ning paranenud pangafinantseerimisele on lisandunud ka teisi investoreid, kes globaalse rahatrüki taustal soovivad häid ideid rahastada.