Hans H. Luik omandas osaluse Soome turundusettevõttes: on meeldiv olla ühes paadis Euroopa juhtivate andmeanalüüsiekspertidega

Hans H. Luik ostis 40 protsenti Avausest talle kuuluva ettevõtte Aktiva Finants OÜ kaudu, vahendab Kauppalehti. Luike hakkab Avause nõukogu liikmena esindama Kaspar Hanni. Hanni seletab, et suurtel etteõtetel on hulk informatsiooni, mille kasutamise kiirus on oluline faktor nende äri edule: "Avaus aitab ettevõtetel juba olemas olevat infot pöörata praktiliseks tarkuseks."