Eesti kaubandushiiud ühinevad, et võidelda Amazoni ja hiinlastega. Mis aga muutub tarbija jaoks?

Kohalikus mastaabis tähendab see seda, et tekib üks juhtiv jõud, mis annab siinsele e-kaubandusele suure tõuke. “Tulenevalt sellest, et paneme seljad kokku, tekib üks korralik regionaalne veebikaubanduse äri, mis pakub suuremat, väärikat konkurentsi välismaistele ettevõtetele. E-kaubandus on globaalne äri ning peame vaatama kogu Euroopat ja maailma. Konkureerime nii hiinlaste, ameeriklaste kui ka eurooplastega ning selline liitumine on kasulik,” kommenteerib Hansaposti juhataja Taavi Rajur. Praegune kokkulepe näeb ette, et kõik gruppide brändid ja kaubamärgid jätkavad enda domeenil ning selles osas hetkel muudatusi ei tule.

“Vaadates kogu turgu, siis me kahe peale ei olegi niivõrd suured. Kohaliku e-kaubanduse mõttes see kindlasti süvendab e-kaubanduse kasutust ja toob rohkem kliente poodlema. See on tänapäeva mõistes juba normaalne kauplemise viis ning tugeva liidri tekkimine annab kindlasti positiivse tõuke kogu selle valdkonna arengule,” sõnab Rajur ning lisab: “e-kaubandusega oleme õigel teel mitte ainult meie, vaid ka Eesti tervikuna. See on tunnustus kogu Eesti turule ja näitab, et kaubandus ongi liikumas virtuaalses suunas.”