Põnev tööriist professionaalidele: uus Apple’i M1 kiibiga MacBook Pro

Populaarse tehnoloogiaportaali üks fotograafidest Andrew Hoyle on M1 kiibiga mudelit katsetades toonud välja, et arvuti töövõimekus ja kiirus on tõepoolest teinud arenguhüppe. Ka rakendused, mis töötavad Rosetta 2 emuleerimise tehnoloogia põhjal, näitavad positiivseid tulemusi. Fototöötlusega tegelevate professionaalide lemmikprogrammide Photoshop ja Lightroom töömeetodid on samuti kohandatud vastavalt M1 kiibile, et tööprotsess oleks sujuv. Hoyle toob välja, et uuele mudelile tasub anda võimalus, sest seniste kogemuste põhjal toimivad kõik vajalikud programmid ilma probleemideta ja kiiresti.

Sellise töövõimekuseni on jõutud just varem mainitud M1 kiibi loomise abil, sest sel moel on kõik arvuti peamised elemendid integreeritud ühte kohta kokku. 16 GB mälumahtu on omavahel ühendatud, mistõttu saavad rakendused seda vastavalt vajadusele omavahel jagada ja seetõttu ka arvuti tööd kiirendada.

Uue põlvkonna kaheksatuumalise protsessoriga MacBook Pro on eelmisest mudelist ligikaudu kolm korda kiirem, mistõttu on võimalik sama ajakuluga teha rohkem tööd kui varem.

Fototöötluses on selliste programmide nagu Photoshop, Shapr3D, DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Unity Editor ja Lightroom kasutus muudetud varasemast sujuvamaks ning kasutajasõbralikumaks, sest nii filtrite rakendamine, 3D-mudelite loomine kui ka muude ülesannete täitmine on viimaste testitulemuste põhjal edestanud ka mitmeid turul olevaid lauaarvuteid.

Igapäevaselt videotöötlusega tegelevad eksperdid vajavad oma töös kiiret pilditöötlust, arenenud graafika haldamist ja piisavat energiasäästmist. Uue MacBook Pro tootmisel keskenduti just nendele tingimustele, et tarbijad saaksid tegeleda mitmete mahukate ülesannetega korraga, kasutada samal ajal kõrgtasemel graafilise disaini jaoks vajalikke programme ja töödelda parima kvaliteediga videoid.

Samal ajal hindavad filmiloojad seda, et nende lemmikud iOS-i rakendused on nüüd saadaval macOS-ile. Lisaks pakub uus mudel laia valikut võimsaid programme, mis on loodud ja kohandatud spetsiaalselt M1 kiibile. Nende programmide hulk kasvab iga päevaga. Inimesed, kes töötavad professionaalse kvaliteediga videotega, võivad tunda rõõmu ka nähes, et protsessori võimekus on kasvanud, ilma et aku kestvus selle arvelt kannataks. Vastupidi – aku kestab nüüd koguni kauem.

Kahekordne akukestvus

Energiatõhusus on iseäranis oluliselt muutunud. See kehtib muidugi kõigi kasutajate jaoks, kuid videoloojate ja fotograafide jaoks on see eriti tähtis. Videotöötlus on tavapäraselt väga energiakulukas protsess, kuid uus ARM-arhitektuur ja sujuv kiibimälu aitavad energiat kokku hoida.

MacBook Pro aku kestab nüüd kaks korda kauem – kümme tundi rohkem kui eelmisel mudelil. Tegemist on kõige võimsama akuga, mis Maci arvutitel kunagi olnud on. See peab veebi lehitsedes vastu kuni 17 tundi ja filme vaadates kuni 20. Nii saab teha tööd ükskõik kus, ilma et peaks koju ununenud laadija pärast muret tundma.

Veel on arvutid varustatud spetsiaalse aktiivse jahutussüsteemiga, mis kaitseb neid ülekuumenemise eest ka kõige tõsisemaid ülesandeid sooritades. Samal põhjusel on arvutid ka äärmiselt vaiksed.

Uued funktsioonid sujuvaks ja tõhusaks tööks

Kõigest 1,4 kilo kaaluv seade on varustatud uusima tehnoloogiaga, mille hulka kuulub masinõppega tegelev 16-tuumaline närvimootor, mis on varasemast 11 korda kiirem. Sellega saab kõiki ülesandeid kiiresti sooritada: atuomatiseerida videoanalüüsi, hääletuvastust, fototöötlust jm.

Sellel mudelil on 500-nitine Retina ekraan, mis kuvab pilte ja värve loomulikult, kusjuures True Tone’i tehnoloogia aitab ekraanil kohaneda ümbritseva keskkonnaga. Sujuva navigeerimise tagavad mugav taustavalgustusega klaviatuur, puuteplaat, mis tunneb ka puudutuste tugevust, ja kiirete käskude edastamiseks loodud puuteriba. Touch ID muudab isikutuvastuse kiireks ja lihtsaks ning sisselogimise ja ostlemise turvaliseks. Hea võrguühenduse tagab uue põlvkonna Wi-Fi 6.

Uus mudel sobib hästi ka videokõnede tegemiseks. Täiustatud videosignaali protsessoriga FaceTime’i HD-kaamera näitab nüüd märksa värvikamat ja selgemat pilti ning uued professionaalse kvaliteediga mikrofonid püüavad helisid täpsemini, tagades parema häälte ja taustamüra tasakaalu.

MacBook Pro peen ja elegantne kujundus ei ole muutunud ning arvuti on saadaval hõbedastes või kosmosehallides toonides. See töötab uuel operatsioonisüsteemil macOS Big Sur, mis sisaldab täiustatud privaatsus- ja andmekaitsefunktsioone, suurimat rakenduste komplekti, veelgi kiiremat veebilehitsejat, värskendatud otsingut ja mitmeid isikupärastamise võimalusi.

Kui ostate ükskõik millise Maci mudeli kohe, saate tasuta kaasa ka aasta aega Apple TV+ internetitelevisiooni. Parimate hariduseks ja õppimiseks mõeldud nutiseadmete pakkumiste vaatamiseks külastage Apple’i volitatud edasimüüjate e-poode.