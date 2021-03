Müstiline lugu. Väga eriline auto ilmus "maa alt" välja ning nüüd käib selle üle äge vaidlus

F50 tehti vaid 349 ning see toodi turule autotootja 50. juubeli puhul. Sellest pidi saama F1 autole kõige lähem tavaliikluses sõitmiseks mõeldud auto. USAs käib ühe auto ümber veider vaidlus ning summa ei ole seejuures väike.

USAs New Yorgis algas uurimine selle üle, kes on selle auto omanik, mis kadus 16 aastaks justkui maa alla, kuid ilmus 2019. aastal uuesti välja. Alates 2019. aasta detsembrist on auto föderaalvalitsuse valduses. Seda soovivad endale kaks meest. Esiteks Mohammed Alsaloussi - Miami kodanik, kes ütleb, et ostis auto 2019. aasta septembrikuus 1,435 miljoni dollari eest. Teist juttu räägib aga Paolo Provenzi, itaallane, kes ostis sama auto 2003. aastal 310 000 dollari eest. Selle auto turuhind on täna 1,95 miljonit dollarit. Nagu näha on tegu väärtust kasvatava varaga.

Provenzi ostis auto koos isa ja vennaga ning juba järgmisel kuul andis ta teada, et see on varastatud. Ta soovis kohe saada kindlustuselt valuraha. Auto oli aga kadunud, kuni see ilmus aastaid hiljem välja USA-Kanada piiril. Kuidas oli see sattunud Itaaliast Kanadasse ? Keegi ei tea.

Alsaloussi ostis auto Kanada firmalt Ikonick Collection, kes on andnud advokaatide vahendusel teada, et nemad olid tõesti müügi hetkel auto omanikud. Nad võivad seda ka tõestada.

USA ametivõimud soovivadki nüüd selgeks teha, milline on selle haruldase auto lugu - kuidas ületas see riikide ja kontinentide piire, ilma, et keegi oleks midagi kahtlustanud. Lisaks tuleb välja selgitada, kes siis on auto tegelik omanik.