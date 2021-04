Uuenenud Mustamäe Prisma taasavab uksed

Prisma Eesti maajuhi Teemu Kilpiä sõnul teeb uuendus poeskäigu lihtsamaks ja mugavamaks. "Uuenduste tegemisel lähtusime klientide tagasisidest, et pakkuda mitmekesist valikud kõikides tootesegmentides. Mustamäe Prisma on ruumikas ja valgusküllane ning sealt saab kõik vajaliku korraga kätte," ütles Kilpiä.

"Värskendasime Mustamäe Prisma kaupluses nii väljanägemist kui ka tootevalikut. Uuendamise käigus võtsime kasutusele uued ja energiasäästlikud külmriiulid puu- ja juurviljaosakonnas ning teenindusletis. Oleme võimalikult mugava poeskäigu võtnud enda eesmärgiks ja varem uuendanud samadel põhimõtetel ka Rocca al Mare ja Lasnamäe Prismat," ütles Kilpiä. "Tagasiside taasavatud Mustamäe Prisma kohta on väga oodatud. Seda saab teha meie kodulehe kaudu või kaupluse infoletis."

Uuendamise tulemusel lisandus Mustamäe Prismasse Food Marketi ala, kus on saadaval lai valik liha ja kala, samuti värskeid valmistooteid. Itsudemo sushibaar hakkab pakkuma kohapeal käsitsi valmistatud sushi't. Puu- ja juurviljade osakonda lisandus apelsinimahlamasinale ka värske greibimahla võimalus ja ananassilõikur.

Prisma esindaja sõnul on Mustamäe Prisma jätkuvalt väga avar, hästi ventileeritud, laia sortimendivalikuga ning avatud kogu ööpäeva vältel: "See teeb koroonaviiruse leviku ajal Prismast kõige ohutuma ostlemispaiga piirkonnas – kliendid saavad vabalt järgida 2+2 reeglit ning tulla poodi ajal, mil ostjaid on vähem."