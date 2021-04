Renditööjõuga skeemitavad ettevõtted hiilivad maksukohustusest kõrvale

Nii Maksu-ja Tolliamet ile kui ka tööjõurendiettevõttele Finesta on palju peavalu valmistanud renditööjõudu vahendavad ettevõtted, kes töötavad jokk-skeemide alusel. Töötajad, kes peaksid olema Eestis renditööjõud, on töötajana sissekirjutatud hoopis kolmandasse riiki, eesmärgiga pääseda Eesti maksukohustusest. Halvimal juhul ei ole need töötajad koguni mitte kuhugi sisse kirjutatud.

"MTA-l pole paraku nii palju ressurssi, et asuda uurima, kas teiste riikide vahendatud tööjõu eest on maksud nendes riikides tasutud. Seda kõike paljuski ka põhjusel, et turg on killustunud ja tööjõu pakkujaid palju, " räägib Heikki Mägi. Oleks abiks, kui Eestis töö tellinud ettevõttel lasuks vastutus ja kohustus järgida, et inimesed oleksid tööle võetud korrektsete lepingute alusel ja neile makstaks õiglastel alustel, ka siis, kui tegemist on Eestis tööjõudu vahendava ettevõtjaga, lisab Mägi.