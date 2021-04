Suessi kanalis kinni olnud laeva eeldatust kiirem vabastamine tekitab uue probleemi

Paljud laevafirmad leidsid, et ümber Hea Lootuse neeme seilamine on kiirem võimalus, kui Ever Giveni vabastamise ootamine. Kinni jäänud alus vabastati aga eeldatust tunduvalt kiiremini, mistõttu ei säästa mitme tuhande kilomeetrise ringi kasuks otsustanud kaubalaevad aega.

Kuid see on hetkel kõige väiksem mure. Euroopa sadamad kardavad, et nad ei suuda nii palju korraga saabuvaid laevu teenindada. Näiteks Rotterdami sadamasse Hollandis peaks õige pea korraga jõudma koguni 57 suurt kaubalaeva. Seetõttu on nad palunud, et ümber Hea Lootuse neeme seilavad laevad kiirust vähendaksid, vahendab Business Insider.