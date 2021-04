Äriteemad: aktuaalset ärimaailmas

Maailma juhtiv terviklik CRM-lahendus on Salesforce'i CRM-platvorm. Selle staatust on tõendanud mitmed mainekad turu-uurijaid, nagu Gartner ja Forrester. Salesforce on tuhandetest rakendustest ja integratsioonidest koosnev ökosüsteem, mis võib oluliselt parandada ettevõtte efektiivsust. Tegemist on pilvepõhise tootega, mis pakatab innovatsioonidest ja teenustest.

Kliendikeskse lähenemise võimaldamiseks on Salesforce'il igale klientidega seotud äriprotsessile vastav lahendus, mis on suunatud konkreetsele ümberkujundamist vajavale valdkonnale. Näiteks on Salesforce'i Pardot' ja Marketing Cloudi ülesandeks võita ettevõttele püsikliente. Selleks kasutatakse nii B2C kui ka B2B automatiseerimist, mis aitab ettevõttel mõista oma kliente, neid kaasata ja muuta nende kogemus personaalseks – iga kliendi puutepunkt ja kogemus kaubamärgiga lõimitakse reklaami, turunduse, äri, müügi, teeninduse ja äppidega. Müügipilv Sales Cloud on abiks kõikides müügiprotsessides, andes kliendist 360-kraadise ülevaate ning aidates tõhusa müügianalüüsi abil luua võiduka müügistrateegia. Teeninduspilv Service Cloud pakub nutikat personaliseeritud tuge, andes kõikidest kanalitest lihtsa ülevaate. See aitab vältida kliendivoolavust, ehitades üles pikaajalise kliendisuhte iga kliendiga. Sellele lisanduvad kirsina koogil eriti mugavad tööriistad äppide ja kogukonna loomiseks ning mis kõige olulisem, teie andmebaas saab AI võimekuse. Salesforce Einstein on tehisintelligentsiga tööriist, mis on sisse ehitatud kõikidesse platvormi lahendustesse, see on tõeline pärl, mis võimaldab ettevõtetel turundada nutikamalt, avastada uusi turusegmente, tuvastada kliente, kellega tasub kõige tõenäolisemalt tegeleda, ning annab prognooside põhjal soovitusi – seda kõike automaatselt.