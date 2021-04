Aiandus- ja ehituspoodide käibed on tugevalt langenud

"Käive on umbes 40 protsenti kukkunud, kui võrdleme aastatagusega, " ütles Naudi. "Üks mis mind teeb väga rahulolematuks ja kus tunnen ebavõrdset kohtlemist: praegu on palgatoetuse tingimused sellised, et selle saamiseks peab olema käive langenud 50 protsenti, millele lisanduvad teised tingimused ka, aga käibe langust võrreldakse tingimustes vahemikuga detsember kuni veebruar, mis on aianduses kõige madalama käibega periood üldse, meil võivad ka uksed kinni olla siis. Mujal riikids võrreldaske eelmise aasta sama perioodiga. Aiandusele tehake liiga, me keegi ei kvalifitseeru sinna. "