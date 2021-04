Teisest sambast tuleb majandusse väga suur summa. Finantsinspektsioon hakkab selle väljamakset jälgima

Pensioniregistri pidaja Pensionikeskus esitas Finantsinspektsioonile IT-arenduste tegevuskava, mis aitab kaasa reformi erinevate etappide sujuvale toimimisele. „Oluline on, et IT-arenduskavadest ja ajagraafikutest peetaks kinni ning need süsteemid oleksid enne käiku laskmist ka piisavalt testitud,“ ütles Kessler.

Pensionireformiga seotud turuosalised on Finantsinspektsioonile kinnitanud, et suur osa pensionireformi puudutavatest IT-lahendustest on juba tehtud. Pensionikeskuse iseteenindusportaali on loodud võimalus esitada avaldusi teisest sambast lahkumiseks. Lisaks on täiendatud pangalinkide võrgustikku ja asutuste vahelist andmevahetust ning teostatud mitmeid IT-süsteemide stressi- ja funktsionaalsuse teste. Sügisel käiku minev suuremahuliste maksete teostamiseks vajalik IT lahendus on saamas viimaseid viimistlusi.