Börsil algas kauplemine Coop Panga võlakirjadega

Coop Panga tagamata allutatud võlakirjaemissiooni kogumaht on 10 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ning aastane kupongimäär 5,5%. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 31. märts 2031.

Võlakirjade kauplemisele võtmine on jätk ettevõtte poolt läbi viidud avalikule võlakirjapakkumisele, mille käigus said võlakirju märkida nii jae- kui institutsionaalsed investorid. Võlakirjapakkumine märgiti üle 6,2 korda ning kokku märkis võlakirju 2013 investorit.

„Kui Coop Pank 2019. aasta lõpus IPO tegi ja nende aktsiad börsil noteeriti, investeeris Coop Panka ligi 11 000 Eesti inimest. Mul on hea meel näha, et Coop Pank on ühes nende inimestega kiirelt kasvanud ning pakub nüüd nii olemasolevatele kui potentsiaalsetele uutele investoritele võimalust paigutada raha ettevõtte võlakirjadesse," ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

„Coop Pank on viimasel neljal aastal kasvatanud ärimahte enam kui 40 protsenti aastas ja meie jalajälg Eesti majanduses on järjest märgatavam. Näeme, et Coop Panga tuntus nii eraisikute kui ka ettevõtjate hulgas kasvab ning see loob head eeldused turuosa jätkuvaks kasvatamiseks," ütles Coop Panga juht Margus Rink. „Uskusime, et huvi võlakirjade vastu saab olema suur, aga tunnistan ausalt, et 6-kordset ülemärkimist ei oodanud. Mul on siiralt hea meel, et Coop Panka usaldatakse ja meid nähakse hea investeerimisvõimalusena."

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast ning ettevõttel on 90 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.