Kohus tühistas finantsinspektsiooni Admiral Marketsi otsuse

Admiral Markets AS ei nõustunud finantsinspektsiooni otsusega ning kinnitas, et on alati tegutsenud oma klientide huvides. Ettevõte oli veendunud, et hoolimata finantsinspektsiooni otsuses avaldatud hinnangutest toimiti vastavalt regulatiivsele õiguslikule raamistikule ebatavaliste asjaolude korral. Sellest tulenevalt esitas Admiral Markets AS 23.02.2021 kaebuse Harju Maakohtusse otsuse vaidlustamiseks.