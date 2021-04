GRAAFIKUD | Üllatuslikult lahkuvad teisest sambast suuremate säästudega inimesed. Ühes maakonnas on lahkujate arv eriti kõrge

Eile lõppes esimene avalduste esitamise voor teisest pensionisambast väljumiseks. Kõik hiljemalt märtsi lõpuks lahkumisavalduse esitanud pensionikogujad saavad enda raha kätte juba tänavu septembris. Alates tänasest avalduse esitajatel tuleb rahaga oodata kuni uue aastani.

See aga tähendab, et esimest korda on lisaks üldisele lahkujate statistikale avaldatud ka andmeid selle kohta, milline on keskmise lahkuja profiil. Oluline on märkida, et enne septembrit võivad järgnevalt esitatud andmed veel mõnevõrra muutuda, sest ka lahkumisavalduse esitanud koguvad seni teise sambasse raha edasi. Samuti on neil võimalik kuni 31. juulini lahkumisavaldusi tagasi võtta.

Loe artiklist edasi, kui palju raha lahkub sinu pensionifondist; millises linnas on üllatavalt vähe teisest sambast lahkujaid; milline on keskmise teisest sambast lahkuja profiil ning miks see kõik just nii on.