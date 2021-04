Hotelliärimees: ma ei näe vaktsineerimata jätmist takistusena hotelli või restorani sisemisel

Kuidas on üldine valitsev meeleolu turismisektoris? Kas veel on säilinud positiivsus?

(Loodmaa jääb mõtlikuks.) Ütleme nii, et optimism kadunud ei ole. Ilma positiivse meelestatuseta oleks väga keeruline hakkama saada. Muidugi on ka piisavalt rusuvalt meelestatud inimesi ning see on ka mõistetav. Praegust aega iseloomustab teadmatus. Veel kolm kuud tagasi pidasime aprilli keskpaika ajaks, kui algab taas inimeste vaba liikumine. Iga päevaga sai muidugi selgemaks, et see on tühi lootus...

Kui kaua suudavad turismiettevõtjad taluda "tühja rahakotti"?

Olukord on kõigi jaoks äärmiselt keeruline, jätkusuutlikkus sõltub erinevatest asjaoludest. Palju oleneb kahjuks sellest kui lahke on meie riik. Senised toetusmeetmed on olnud siiski asjakohased ja täpsed. Töötukassa meedet pean ma äärmiselt vajalikuks. Kui tahame säilitada väärt töötajaid, vajame me seda mitte ainult märtsi, vaid ka aprilli ja mai eest.

Ainsaks lohutuseks ehk ongi see, et me ei ole ole selles seisus enda süül. Tänasel päeval loodame, et võiksime juunis kasvõi natukene paremas olukorras olla.