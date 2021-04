Ettevaatust! Liikvel on kelmid, kes teevad Swedbanki nimel petukõnesid ja riisuvad seeläbi vanuritelt tuhandeid eurosid

Politsei- ja piirivalveameti sõnul teatati 31. märtsil, et 71-aastasele mehele Tallinnas helistati väidetavalt Swedbankist ja küsiti kaardiandmeid, et peatada kahtlane 300 eurone tehing tema kontolt. Tegelikult oli tegu kelmiga, kes kandis kannatanu kontolt edasi 5397 eurot.

Juba mullu sügisel hoiatas Swedbank , et lisaks petukõnedele, kus keegi helistab, teeskleb pangatöötajat ja küsib pangakaardi andmeid, on hakanud levima ka olukorrad, kus kurjategijad võltsivad ka numbrinäitu ja klient näeb panga infotelefoni numbrit või väga sarnast numbrit.

"Kurjategijad kasutavad suunamist, ootemuusikat, loevad kliendile ette tema isikukoodi või teisi isikuandmeid ja kasutavad kõikvõimalike vahendeid, et luua ohvrile illusioon, et ta tõepoolest räägib pangatöötajaga. Seejärel rõhutakse inimese emotsioonidele, tekitatakse hirm ja arusaam, et tegutseda on vaja kiiesti," kirjeldas Swedbanki klienditeenuse juht Ede Raagmets.