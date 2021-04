Rain Lõhmus teeks ka esimese samba vabatahtlikuks: oma olemuselt on ta püramiidskeem

„Vabatahtlikkus on osav lõks. See reform on natuke nagu Nõukogude Liidu aegne reisimine: sisse saab, aga välja ei saa. Vabadus tähendab vabadust istuda esimeses sambas,” kirjeldab Rain Lõhmus intervjuus Vilja Kiislerile, kuidas teise samba reform talle nüüd tagantjärele paistab.

„Riigi poolt pakutav on ikkagi jõhker rip-off (ingl k pettus). Raha, mida kogutakse ja mille pärast tagasi saad, ei ole ausas suhtes. Ise saaks palju parema tulemuse, aga seda võimalust ei ole. Ainus vabadus on vabadus riigi rüppe tagasi minna,” lisab LHV panga üks omanikke.

Lõhmus märgib, et tema teeks ka esimese samba vabatahtlikuks. „Valikuvabadus võiks tähendada vabadust valida konkureerivate meetodite vahel,” põhjendab ta. Lõhmus leiab, et olemuslikult on esimene sammas nagu püramiidskeem, kus uute liitujate arvelt makstakse pensione vanadele.

„Püramiidskeemid võivad toimida päris pikka aega, aga risk on neisse sisse ehitatud. Kui muutub mingi näitaja, mida ei saa mõjutada, siis asi ühel päeval enam ei toimi. Valitsuse võimes makse tõsta ma ei kahtle, kedagi tänavale surema kindlasti ei jäeta,” ütleb ettevõtja.

Mis puudutab seda summat, mis praegu läheb teisest sambast välja maksmisele, leiab Lõhmus, et see miljard on võetud tuleviku potist, mis on seepärast edaspidi väiksem. „Et selle teema ümber arutelu tekkis, meeldib mulle väga. Reform ise oli siiski poolik ja vale, seega võivad tulemused olla paljudele valusad,” märgib ta.

