Donald Trumpi vara väärtus on juba langenud kahe miljardi dollarini

Kuigi hiljuti USA presidendi kohalt lahkunud Trump ise ennustas, et koroonapandeemia kaob sama maagiliselt nagu ta ilmus, on just pandeemia andnud suure löögi Trumpi vara väärtuse langusele, mõjutades tema ettevõtete tegevust väga tugevalt, kirjutab portaal CelebrityNetWorth.

Oma löögi on tema äridele andnud ka jaanuari alguses aset leidnud Trumpi poolehoidjate mäss Kapitooliumil – kuna arvatakse, et just tema sõnad vallandasid selle sündmuse – ning tema teine tagandamise katse.

6. jaanuari Kapitooliumi mäss on halvendanud tema suhteid nii pankurite kui ka kinnisvaramaakleritega. Samas järgmise nelja aasta jooksul jõuab kätte ligi 600 miljoni dollari ulatuses laenude tagasimaksmise tähtaeg. Üle poolel sellest summast on Trumpi isiklik vara tagatiseks pandud.

Kinnisvara väärtus tohutult langenud

Valdava osa Trumpi äriimpeeriumist moodustab ärikinnisvara, mis annab kolmveerandi tema vara väärtusest. Tema kõige väärtuslikum ettevõte on Vornado Properties, millel on 30%-line osalus kahes kontoriruume pakkuvas pilvelõhkujas, mis asuvad San Franciscos ja New Yorgis. Tema osaluse hinnanguline maksumus on viimase kahe aastaga langenud 80 miljoni võrra, piirdudes nüüd 685 miljoni dollariga.

Trumpile kuulub ka Manhattani alumises osas Wall Streetil asuv hoone, mille väärtus oli veel 2016. aastal 550 miljonit dollarit, tänaseks on see langenud pea poole võrra, piirdudes 277,7 miljoni dollariga. Asja teeb keerukaks ka asjaolu, et seda hoonet haldav ettevõte lõpetas Trumpi ettevõttega lepingu pärast 6. jaanuari Kapitooliumi mässu. Samal ajal on New Yorgi Trump Toweri elanikel keeruline oma kortereid müüa, kuigi nad on juba hindasid oluliselt alandanud.