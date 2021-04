See nimi jäetakse meelde. Kriminaalide maailma tabas hiljuti suur šokk ning selle peaarhitektiks oli Leedu tippvõmm

Pilt on illustreeriv. Foto: Scanpix

Kurjategijate elu on viimastel aastatel oluliselt muutunud, sest neil on võimalik kasutada füüsiliste kohtumiste asemel krüpteeritud suhtluskanaleid. Viimase aja populaarseim kanal oli neil Sky ECC rakendus. Sellele suhtlusele tehti aga ootamatu lõpp märtsikuus ning peaosas oli leedukas, kes on tõusnud Euroopa politseisüsteemis väga kõrgele kohale.