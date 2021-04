Käärmanni ja Hinrikuse ettevõte plaanib oma börsidebüüdi juba lähikuudel ära teha

Edukate Eesti iduettevõtjate Kristo Käärmanni ja Taavet Hinrikuse 2011. aastal asutatud ja Suurbritannias peakorterit omav fintech ettevõtte Wise – mis kandis varasemalt nime TransferWise –, plaanib kahe asjaga lähedalt kursis oleva allika kinnitusel minna börsile juba selle aasta mais, vahendab Reuters. Selle sammuga võib ettevõtte väärtus kasvada 6-7 miljardi dollarini.

Üle kümne aasta tegutsenud ettevõte, mis pakub rahvusvahelisi makseteenuseid, on valinud ka kaks Wall Streeti suurimat tegijat – Goldman Sachsi ja Morgan Stanley – oma börsidebüüti toetama, märkisid Reutersi allikad. Nende tugev soovitus on, et ettevõte peaks börsile minema Londonis. Wise’i pressiesindaja keeldus ettevõtte börsiplaane lähemalt kommenteerimast.

Wise’i lisandumine Londoni börsiettevõtete nimekirja tähendaks suurt tunnustust linnale kui üleilmsele finantskeskusele. Sel aastal on seal juba oma börsile tulnud sellised tehnoloogiafirmad nagu Moonpig, Trustpilot ja Deliveroo. 31. märtsil oma börsidebüüdi teinud Deliveroo aktsia hind kukkus küll esimesel päeval 30%, pannes analüütikuid muretsema, et see võib anda tõsise löögi teiste ettevõtete tulevastele börsiplaanidele.

Reutersi allikate kinnitusel ei ole see aga Wise’i börsiplaane mõjutanud. Varasemalt TransferWise’i nimel all tegutsenud ettevõtte muutis oma nime selle aasta alguses. Eelmisel aastal kaasas ettevõte 319 miljonit dollarit, mis tõstis Wise’i väärtuse viie miljardi dollarini.

Ka teatas ettevõte, et kasvatas mullu oma käivet 70% võrra, mis küündis selle tulemusel 418,53 miljoni dollarini. Majandusaruande kohaselt teenis ettevõte 2020. aastal 29,37 miljoni dollari suuruse kasumi, olles juba neljandat aastat järjest kasumlik.