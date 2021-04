Pikalt oodatud otsus: kruiisilaevadel keelatakse edaspidi Veneetsia vanalinna sisenemine

Itaalia kultuuriminister ütles kolmapäeval, et valitsus otsustas keelustada nii kruiisi- kui konteinerlaevadel Veneetsia ajaloolisse vanalinna sisenemise mööda Giudecca kanalit vastusena ÜRO hariduse, teaduse ja kultuuri organisatsiooni UNESCO palvele seda teha, kirjutab BBC . Kanali kaudu on laevadel võimalik jõuda ajaloolise Püha Markuse väljakuni.

Seniks kuni olukorrale parem lahendus leitakse, peavad suured kruiisilaevad edaspidi silduma linna kaubasadamas. Senise korra kriitikute sõnul saastavad kruiisilaevad vanalinna sisenedes õhku ning lõhuvad pidevate üleujutuste all kannatava linna aluskihte.

Itaalia kultuuriminister Dario Franceschini tunnustas seda sammu, kuna tema sõnul oli see õige otsus, mida oli juba aastaid oodatud. Valitsus kuulutab nüüd välja ideekonkursi, millega otsib ettepanekuid, kuhu võiks linnas rajada alternatiivse kruiisiterminali.

Praegu muidugi ei ole kruiisilaevadel koroonapandeemia tõttu nii ehk naa võimalik Veneetsiasse siseneda. Nende puudumisel on täheldatud, et laguunides on vee kvaliteet oluliselt paremaks muutunud. Surve kruiisilaevade linna sisenemise keelustamiseks kasvas väga suureks 2019. aastal, kui üks vanalinna sisenenud laev lõhkus sadamas kai, vigastades selle käigus viit inimest. Toona lahendust olukorrale ei leitud.