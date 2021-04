Samal ajal töötuse näitajad ei rõõmusta. Kui võrrelda registreeritud töötuse määra Eestis, siis töötukassa andmetel selle aasta veebruarikuu näitaja on 8,7% võrreldes eelmiste aasta 5,6%-ga. Mullu jaanuaris oli registreeritud töötute arv 36 587 ja see aasta veebruaris juba 57 130. Peab ka mainima, et töötutest suurema osa moodustavad just oma tööea tipus olevad inimesed: 25-54 aastased, kellest tervelt 37 729 inimest on töötukassas arvele võetud.

Eelnevat infot ja töötute numbreid arvesse võttes tekib küsimus, kuidas on lood inimeste laenuvõimekuse ja kodulaenu võtmisega. Selle valdkonna asjatundjad panganduses olid nõus jagama, mis toimub nende köögipoolel.