ERISAADE | Kinnisvaraekspert hinnarallist Tallinna korteriturul: selle taga on ajutine nähtus, rabistamiseks pole põhjust

"Hindu on hakanud tõstma see, et kortereid on hetkel vähe saada. Pakkumine on väikeseks läinud, samas oluline ka öelda, et nõudlus kasvanud pole," sõnab ta. "Näeme hetkel ajutist nähtust. Oleme ausad, viimasel aastal on olnud kiireid ja emotsionaalseid jõnkse ühes ja teises suunas."

Ta sõnab, et uusarenduste tippajal oli Tallinnas ja Harjumaal saada 2700 säärast korterit, praegu alla pooleteise tuhande. Selle taga on koroonakriis. "Mullu kevadel ja suvel peaaegu kõikidel projektidel, mil polnud koppa maasse löödud, tõmmati pidurit. Kui nii suurel rongil pidurit tõmbad, siis masinavärgi käima saamine pole nii, et vajutad nuppu ja läheb."

Turg aga tühja kohta ei salli ja nüüdseks on olukord muutumas. "Väga palju suuremahulisi uusarendusprojekte tuleb turule peale. Pakkumise tühimik hakkab täituma. Tavatarbija seda veel ei näe, aga mõne kuu pärast küll. Ma juba näen neid protsesse, auku täidetakse. Julgen väita, et praegune on ajutine nähtus."

Ilmselt on müügiturule tulemas ka kortereid, mis osteti majutusteenuse pakkumiseks. "Sügisel ja isegi veel talvel arvati, et küll turism taastub. Tänaseks aga on selge, et ka käesoleval aastal jõuluturg pole hiinlasi täis," viitab Sooman, et niipea turistid taas Eestisse ei torma.

Ta rahustab, et rabistamiseks ja närveerimiseks ostumõtete juures põhjust pole. Ta ütleb, et kui tuntakse, et vaja korterit vahetada ja selleks põhjust, siis muidugi, aga suuniseks ei peaks olema arvamus: oi, kinnisvara saab otsa. "Olles turul üle 20 aasta olnud, siis neljas-viies kord kuulen sellist asja. Kinnisvara pole kunagi otsa saanud, ega nüüdki keegi ära ei tinista," muigab ta.

Saates on pikemalt juttu sellestki, kas ja kuidas mõjutab kinnisvaraturgu tõik, et paljud inimesed võtavad välja teise pensionisambasse kogunenud raha. Lisaks ka olukorrast üüriturul.