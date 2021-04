Rain Lõhmus: puhas laud näitab, et kõik on hästi organiseeritud ja mõte selge

„LHV-s on see põhimõte meid kõvasti edasi aidanud,” räägib Rain Lõhmus Vilja Kiislerile antud intervjuus. Ta toob näiteks LHV eelmise juhi Erki Kilu, kes paistis silma sellega, et tema laud oli alati puhas, seal ei olnud mitte kunagi ühtegi paberit. „Puhas laud näitab, et kõik on hästi organiseeritud ja mõte selge,” usub Lõhmus.