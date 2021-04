Turismiettevõtja on püha viha täis: vahest tekib mõte ära kolida või oma iseseisvus välja kuulutada

Viirelaiu Facebooki lehel on kirjas, et Villemson osales kurikuulsal EASi „turismiettevõtete ärimudelite ümber kujundamise meetme" voorus, mida hakati kutsutama kui nobedate näppude voor. Meede avati 7. jaanuaril ning seal pidi taotluse esitama väga kiiresti, sest vaid nobedamad said jaole. „Taotluse, mida olime ette valmistanud kuus kuud koos kolme spetsialisti abiga. Koostanud olime äriplaani, uurinud turge jne jne. Me suutsime selle sisestada 7. jaanuaril 22 minutiga ja saime sisse," kõlab postituse algus.

Villemsoni sõnul oli juba sellise konkursi korraldamine ise nali omaette. Ta ei olnudki kuulnud, et taotluse headus sõltub sellest, kui hea internet sul on ja kui kiired näpud. Muuhulgas soovis Villemson toetuse abiga leida turiste uutest kliendi segmentidest, ta tahtis veel paigaldada päikesepaneele, et pikendada hooaega. „Lisaks veel ägedaid asju, et pakkuda külalistele paremaid elamusi."

Ta sai aga eitava vastuse.

„Kokkuvõtes oli vastus lihtne. Teil läheb niigi hästi ja meie analüüs näitab, et te ei suuda nagunii paremini või rohkem teha. Teie lagi on ees ja me parem aitame teisi. Tegime komisjoniga analüüsi??? Ja leidsime, et ei vääri toetust," kirjeldab Viirelaiul asju ajav mees. „EAS väitis, et nad on nagu investorid ja kui me pole piisavalt võimekad siis nad ei investeeri meisse," lisas ta.

Villemson tõi välja ka mõned lõigud vastusest:

- Konkurentsianalüüs on tehtud, teisi sarnase kontseptsiooniga pakkujaid Eestis palju ei ole. Hinna ja kvaliteedi suhtelt positsioneerub Viirelaid tänu privaatsele ja hästi läbimõeldud elamusteenuste pakkumisele kõrgema hinna kategoorias. Kuid selline turupositsioon on ettevõttel juba praegu olemas ja projekti tegevused turupositsiooni olulisel määral ei mõjuta.

- Prognooside kohaselt on kõik teenused kõrghooajal täies mahus välja müüdud, kuid sellist täituvust on raske saavutada ja seega on müügitulude kasv mõnevõrra üle prognoositud nii ärimudeli uutes kui senistes teenustes.