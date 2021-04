FOTOD | Sadu tonne kaaluv veos jäi öösel Saue lähedal kinni, liiklus oli häiritud

Mida veetakse? Põhjamaade suurim mahutitootja Estanc AS saadab 210 tonni kaaluva toiteveemahuti Uruguaysse. Toiteveemahuti eesmärk on eemaldada (deaereerida) veest välja korrosiooni põhjustav hapnik ja süsinikdioksiid, et katel peaks kauem vastu. Kui hapnik ja süsinikdioksiid jääksid protsessi sisse, tekitaks see korrosiooni ja kulutaks kogu tootmisjaama kordades kiiremini läbi.