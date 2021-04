Tallinnasse tuleb uus linnaosa. Esinduslik seltskond on lõpuks koondunud ühe mütsi alla

Paljassaare megaprojektid on olnud ootel juba üle kümne aasta, kuid nüüd on Hundipea OÜ alla suutnud firma tegevjuht Markus Hääl ja arhitekt Indrek Allmann koondada enamiku sadamaala maaomanikest, et ehitada sinna terviklik roheline rajoon, kirjutab Äripäev