Ettevaatust: koroonaviirus ja kodukontor on kaasa toonud õnnetuste arvu kasvu ootamatus kohas

„Üsna tavalised on juhtumid, kus köögis hoogsalt toimetades kukub inimese käest kas lõikelaud, raskem soolatoos, õlipudel või pudrupott, mis vigastavad keraamilisi pliidiplaate ning tekitavad sinna mõrasid. On ka olukordi, kus puruneb köögimööbel, näiteks kapiuks," tõi ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts näiteid levinumatest köögiõnnetustest.

Lepvalts täpsustas, et kui muidu toimub köögis mõni üksik kodukindlustuse kahjujuhtum kuus, siis ainuüksi sel aastal on ERGO kindlustusele teatatud 30st köögis aset leidnud kahjust. „Nagu meie suuremad jaekauplused on välja toonud, siis pandeemia ajal on märgatavalt kasvanud toiduainete müük, mis viitab otseselt sellele, et inimesed valmistavad süüa koduköögis. Paraku toob see aga kaasa ka suurema hulga õnnetusi," põhjendas ta.