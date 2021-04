Eesti Energia töötajakogemuse direktor: me ei ole veel otsustanud, kas teatud kohtadel võib töötada vaid vaktsineeritud inimene

Eesti Energia töötajakogemuse direktor Tiina Drui, kes on ühtlasi ettevõttesisese kriisistaabi liige, ütleb esmalt, et elutähtsa teenuse osutajana on neil suur vastutus ja paljud inimesed ei saa oma tööd kaugtööna teha. Praeguseks on juba arvestatav osa nende eesliini töötajatest vaktsineeritud ning vaktsineerimine jätkub. Lisanduvad töötajad, kellel on avanenud võimalus saada vaktsineerituks kas perearsti või nn 65+ vaktsineerimise kampaania raames.

"Siiski on töötajaid, kes kõhklevad veel vaktsineerimises või konkreetses vaktsiinis üldise infomüra tõttu. Vaktsineerimine jääb inimese enda otsuseks, kuid oleme teinud ja teeme edaspidi kõik, et kummutada asjatut kartust ja selgitada vaktsineerimise olulisust," ütleb Drui.

Eesti Energia eesmärk on see, et võimalikult suur hulk töötajatest vaktsineeriks ennast, sest vaid nii on Drui sõnul võimalik sellest viirusest jagu saada.

"Vaktsineerimisele sundima me töötajaid ei hakka. Seda, kas mingitel ametikohtadel töötamiseks on vaktsineerimine eeltingimuseks, me veel otsustanud ei ole."

Töötajate teadlikkuse tõstmiseks on Eesti Energia toonud ettevõtte siseselt näiteid ja lugusid inimestest, kes on haigust põdenud või ennast juba vaktsineerinud. Töötajate küsimustele vastamiseks on nad kaasanud doktor Arkadi Popovi, et kummutada müüte vaktsineerimisest. Ettevõtte siseraadios intervjueeriti samal teemal Ida-Viru keskhaigla ülemarsti Toomas Kariisi.

