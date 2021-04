Tehnoloogiafirma personalijuht: kodukontor ise vaimsele tervisele ei mõju, kuid on teisi olulisi tegureid

Ärileht kirjutas töötajate vaimse tervise teemast pikemalt neljapäevases LP-s (loe lugu siit).

Merje Kärner meenutab esmalt, et Nortali töötajad kolisid kodukontoritesse natukene rohkem kui aasta tagasi, mil pandeemia tõttu eriolukord välja kuulutati. Sellest ajast alates on nad läinud remote-first põhimõttele üle ehk kodukontorist töötamine on tava, kontorisse tulek on võimalus, kui töötaja seda soovib või vajab.

"Hetkel töötab kodukontorist üle 90% töötajatest. Üksikud käivad mõned päevad kontoris kohal, kellel erinevatel põhjustel ei ole võimalik kodust töötada. Aasta lõikes on see protsent kõikunud vastavalt sellele, kuidas olukord riigis on," räägib Kärner.

Pandeemia alguses keskendus ettevõte sellele, et töötada esmalt välja kodukontori sisseseadmiseks hüved - laud, tool, monitor ja muu vajalik - et kodukontori töö oleks samaväärsete mugavuste ja võimalustega nagu kontoris. Üpris kiiresti, juba esimeste nädalatega sai selgeks, et sel keerulisel ajal ei vaja töötajad vaid rohkem informatsiooni ja ühistegevusi online-s, mis aitavad hoida kogukonna ja ühtehingamise tunnet, aga ka vaimse tervise tuge.

Kärner toob esmalt välja selle, et Nortal on pakkunud töötajatele võimalust professionaalidega konsulteerida vaimse tervise probleemide korral juba aastaid, aga nüüd, pandeemia ajal, võtsid nad kasutusele MinuDoc-i, kus on võimalik visiite teha videosilla vahendusel.

"Lisaks oleme juba mõni aeg tagasi sisse viinud üks-ühele vestluste kultuuri ehk et juhid viivad oma töötajaga regulaarselt (iganädalaselt, üle nädala) läbi 1:1 vestlusi. See on töötaja aeg, mil töötaja saab tõstatada tema jaoks olulisi teemasid juhi lauale. Nendes vestlustes tuleb tihti esile, kui keegi vajab täiendavat toetust või abi - sh alati ei küsita ise abi, aga hoopis juht märkab midagi, mis indikeerib, et abi võiks pakkuda," toob Kärner välja.

Sellest aastast on Nortal toonud töötajaile ka uue hüve - tervisekindlustuse võimaluse.

Isolatsioon süvendab ebakindlust ja endas kahtlemist