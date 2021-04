FOTOD JA VIDEO | Koledad majad muudkui seisavad. Kohtutäitur müüb kolme tuntud ärimehele kuuluvat hoonet

Kui Ärileht 2019. aasta juunikuus krundist kirjutas, siis oli selle omanikuks ettevõtte PRO Agentuur OÜ kaudu Taavi Sõnajalg. Ta on üks perekond Sõnajalgade võsuke, Oleg Sõnajala poeg.

Toona müüdi kinnisasi ja hoonestusõigus aadressil Laineoru 5 tervikvarana. Ka nüüd on see nii. Sama krundi lähedal kuulub Taavi Sõnajalale transpordimaa. Elamumaa, mis varem ka talle kuulus, on ta vahepeal maha müünud.

Pro Agentuur OÜ on E-Krediidiinfo andmetel nö üleni punases ehk neil on seitse erinevat maksehäiret, 8488-eurone ajatamata maksuvõlg riigi ees, nad ei ole maksnud viimases kvartalis makes ega esitanud majandusaasta aruannet. Viimane aruanne pärineb 2016. aastast. Suurim võlgnevus on neil Bauhof Group AS ees ning see jääb 12 800 ja 64 000 euro vahele.

Poeg Taavi on aga vahepeal saanud ettevõttes veidi tagasihoidlikuma rolli. Tõsi, ta on juhatuses, kuid omanik on nüüd isa Oleg Sõnajalg ettevõtte Innovatsiooni Agentuur OÜ kaudu. See on muuhulgas ka palju kõneainet pakkuva Aidu tuulepargiga tegeleva Aidu Tuulepark OÜ emafirma.



Keelumärked ja hüpoteegid

Kinnistule on seatud hoonestusõigus 99 aastaks, kuid seda saadavad võlgade tõttu mitmed keelud ja hüpoteegid.

Kinnistusraamatus leiab hüpoteegi summas 540 000 eurot Estateguru tagatisagent OÜ kasuks ning sama firma kasuks veel 1 200 000 eurose hüpoteegi. Lisaks on viiendal kandel kohtulik hüpoteek summas 160 000 eurot AS Fenster Alumiinium kasuks.

Kinnistul on kaks keelumärget kinnisasja käsutamise keelamiseks. Esimene DOKA Eesti OÜ kasuks ning teine Estateguru tagatisagent OÜ kasuks.

Enampakkumise lõppedes jääb kinnistusraamatut koormama 1. järjekoha hüpoteek summas 1 200 000 eurot.

Noor Sõnajalg meedia huviorbiidis