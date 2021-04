Hiigelleke Facebookis. Üle 533 miljoni kasutaja isiklikud andmed tehti avalikult kättesaadavaks

Business Insider, kes häkist kirjutab, proovis ka järgi, kas andmed vastavad tegelikkusele. Nad püüdsid juhusliku valiku alusel andmeid kontrollida ja leidsid, et need klapivad.

Küberturbe eksperdi sõnul ei saa Facebook praegu just palju teha, et kasutajaid kaitsta, sest leke on juba toimunud. Nad saaksid siiski kasutajaid hoiatada, et nende andmeid võidakse nende vastu kasutada petuskeemides.