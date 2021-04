Ainulaadne programm jagab väga varajases staadiumis äriideedele raha

Vähem kui aastaga on programmi raames võimalik jõuda ideest investeeringuni. Osalejad saavad abi ulatuslikult rahvusvaheliste mentorite võrgustikult läbi Kesk- ja Ida-Euroopa ning Põhjamaade ühe suurima investori ja ärikiirendi Startup Wise Guys, kes on EIT Digital Venture programmi elluviijaks Eestis ja teistes Baltimaades ning Ukrainas.

Startup Wise Guys kiirendi EIT Digital Venture programmi juht Alona Belinska sõnul on programm turul üsna ainulaadne, kuna esmase finants- ja mentortoe saamiseks ei ole vaja ettevõtet asutada ega minimaalset töötavat toodet valmis saada. „Programm sobibki suurepäraselt häkatoni läbinud võistkondadele või inkubeeritud meeskondadele, kes on veel kahevahel, kas hakata täiskohaga startup-asutajateks või mitte," sõnas Belinska. Eestist on programmi läbinud neli idufirmat: Recovery Companion, Abucco, BuildrLink ja Styleshark.

Programmi elluviija Startup Wise Guys on alates 2012. aastast teinud üle 220 investeeringu ning pakkunud maailmatasemel ärikiirendiprogrammi varajase staadiumi tarkvara kui teenus lahendusi arendavatele idufirmadele fintech, küberturvalisuse ja jätkusuutlikkuse valdkonnas. Nende portfelli ettevõtete ellujäämise ja edukuse määr on teadaolevalt üle 77% ning kahe investeeringu puhul on toimunud ka juba edukas exit ehk investeeringust väljumine. Programmi ellukutsuja EIT Digital on Euroopa juhtiv digitaalse innovatsiooni ja ettevõtlushariduse organisatsioon, mis juhib Euroopa digitaalset transformatsiooni. Selle tööviis kehastab innovatsiooni tulevikku üle 200 Euroopa korporatsiooni, VKEde, idufirmade, ülikoolide ja uurimisinstituutide üleeuroopalise ökosüsteemi kaudu, kus üliõpilased, teadlased, insenerid, ettevõtluse arendajad ja ettevõtjad teevad avatud innovatsiooni tingimustes koostööd.