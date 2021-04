EASi esindaja selgitab vastulauses, miks jäi Viirelaiu turismiettevõtja ilma toetusest

Liina Maria Lepik ütleb esmalt, et on oluline märkida, et EASi turismi ärimudelite rakendamise toetus ei ole kriisiabi, vaid toetus, millel on väga kindlad eesmärgid ja mille tulemuseks on ettevõtja senise ärimudeli muutus (näiteks teenuste pakkumine uuele kliendisegmendile). Seega ei saa seda toetust anda ettevõtetele, kelle projekt on suunatud kas olemasoleva teenuse mahu kasvatamisele olemasolevatele kliendisegmentidele või investeeringute tegemisele ilma, et sellega kaasneks sisulist uuendatud väärtuspakkumist.