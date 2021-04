Linnugripi jäämine kuudeks võib mõjutada vabalt peetavate kanade munade müüki

Vabalt peetud kana muna tähistab munale prinditud koodi alguses number üks. See aga ei tähenda, et muna munenud kana alati omal tahtel ringi saab jalutada. Märtsi algusest on lindude gripi ohu tõttu lubatud kodulinde pidada ainult sisetingimustes.

"Kindlasti on sellest otsusest mõjutatud vabalt peetavate lindude kasvatajad. Vabalt peetavate lindude puhul näevad Euroopa Liidu reeglid ette, et sellised linnud peavad teatud aja jooksul ka õue pääsema. Vabalt peetud kanade munade nimetuse all mune ei tohi turustada, kui sellist õue pääsemist on piiratud järjestikku üle 16 nädala," selgitas põllumajandus- ja toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel.

Sammel loodab varasema kogemuse pealt, et enne jaanipäeva pääsevad kanad piirangust. Leevendus peaks saabuma linnurände perioodi lõpuga, ütles vabade kanade pidaja Argo Agro omanik Heli Lääts.

Lääts murelik ei ole, sest see pole esimene aasta, kui nii juhtunud on. Külma eest peidus kanad on toas veidi pikemalt.

