Täna öösel on elektri hind miinuses ning homme tavapäratult madal. Ekspert selgitab, miks see nii on ja mida tähendab

Elektri hind börsil on täna olnud samuti kohati väga madal, näiteks kella 15:00 ja 16:00 vahel oli see vaid 0,1 senti MWh eest. Siis hakkas see kerkima, kuid langeb 23:00 ja 00:00 vahel 3,24 euroni MWh eest.

Südaööst alates algab aga etendus pihta. Esmalt langeb hind 0,05 sendi peale, siis -0,47 peale ning nö tippajal on see -1,41 eurot MWh eest. Ööpäeva maksimaalne hind saab seejuures olema vaid 24,11 eurot ning keskmine lausa ainult 7,1 eurot MWh eest. Nii võiks lausa soovitada nädala pesu ette ära pesta.

AS Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu selgitab, et miinusmärgiline elektri börsihind on täna veel harv nähtus, kuid tulevik võib tuua veel sedasorti languseid.

Nõu sõnul on tänaöine miinusega elektrihind tingitud tugevast tuulest, madalast tarbimisest ja ka rohkest hüdroenergiast.

"Seega börsihinnaga elektritarbijad võivad enda kodus elektritarbimise miinushinna ajale sättida kõikvõimalikud elektritarvikud, pesumasina, nõudepesumasina ning muud elektritarvikud," soovitab ta.

Nõu toob välja huvitava fakti, et viimastel nädalatel on paaril korral olnud märgata situatsiooni, kus Eestis on päeval võrgust tarbitava elektri maht väiksem kui sama päeva öötunnil. See on Eesti puhul täiesti harukordne. Selle põhjus on Eestis üha kasvanud päikeseelektritootmine, mille tarbijad tarbivad enamasti ise ära, mistõttu väheneb ka nende vajadus võrgust elektrit tarbida.

"See olukord aga tähendab seda, et järgnevatel aastatel võib selliseid miinusmärgilisi elektrihindu börsil ka päevasel ajal mõnevõrra rohkem oodata, kuna lisaks juhitamatule tuuleenergiale on elektrisüsteemi lisandunud suures mahus ka päikeseenergiat. Negatiivne energiahind aga võib kaduda, kui lisandub elektri salvestusvõimalusi, näiteks Paldiskisse plaanitava energiasalve (pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaama) näol või akutehnoloogia arenedes," selgitab Nõu.

Täna öösel maksab elektrimüüja börsihinnaga elektritarbijale neil tundidel peale, sest toodetud elekter tuleb ära kasutada kuna salvestusvõimalused hetkel puuduvad ja elekter tuleb ära tarbida. Fikseeritud hinnaga elektritarbijate jaoks ei tähenda öine miinushind midagi, nemad tarbivad ikka ja alati elektrimüüjaga kokkulepitud hinnaga elektrit.