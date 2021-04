Veiko Valkiainen: kuidas hakata oma elu ja identiteeti kujundama soovitud suunas käitumisharjumuste muutmise kaudu?

Mis on üliloluline iseenda jaoks teadvustada, on see, et ükskõik, millises eluvaldkonnas sinu rahulolu on madal, ütleme, et 10-pallisel skaalal jääb see alla kuue, siis see tähendab ainult ühte asja – see tähendab seda, et sinu senised harjumused selles valdkonnas on toonud sulle selliseid tulemusi. Ehk see heas mõttes võiks sundida sind kriitiliselt otsa vaatama oma senistele käitumismustritele, mis on toonud selle tulemuse, millega sa tegelikult rahul ei ole, ja hakkama oma käitumisharjumusi vastavalt ümber kujundama, et nad hakkaksid looma seda tulemust, mida sa tegelikult elult ootad ja soovid.