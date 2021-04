„Oleme janused ja ostulainel.” Kinnisvaraturul toimub oluline koondumine

„Oleme janused ja ostulainel,” ütleb varem Hammerheadi juhtinud ja nüüd uue ettevõtte juhina alustav Allan Kool.

Mõlemad ettevõtted on turul tegutsenud üle kümne aasta ning selle aja jooksul mitu korda suuremaks kasvanud. Nende koostöö algas juba ligi viis aastat tagasi ja Restate’i müügimeeskond hakkas Hammerheadilt projekte saama aina kiiremas tempos.

„Oli näha, et nad arenevad. Meie koondumine on pigem kokku kasvamine,” märgib Restate’i juht Ardi Roosimaa. Ühtlasi nägid mõlemad ettevõtted kasvuvõimalust väikelogistika valdkonnas. Tegu on lahendusega, kus on koos ettevõtte kontor, kauplus ja ladu. Restate mõistis aastaid tagasi, et see läheb peagi moodi, ja Hammerhead oli hakanud neid arendama. Seda tehakse edukalt siiani.