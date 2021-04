Riigikogu arutab korralagedust jäätmemajanduses

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on riigikontroll tõestanud, et üks olukord valitseb jäätmemajanduses paberil, teine on aga tegelik elu. "Seda silmakirjalikkust ilmestab hästi ajakirjanduse eksperiment, mis näitas, et inimesed sorteerivad prügi, aga pärast kallatakse kõik ikka ühte kokku," ütles Reinsalu.