Automüük 2021. aasta kahe kuuga: Eesti hoiab taset, Läti on alla andmas, Leedus katastroofiline langus

Eestis on müügi langus minimaalne

2021. aasta kahe esimese kuuga müüdi Eestis 3612 uut autot. See on 8,8% vähem kui 2020. aasta samal perioodil, kui müüdi 3962 sõidukit. Kuid Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces juhatuse esimehe Artem Umanetsi sõnul on Eesti autoturg kiire taastumise etapis.