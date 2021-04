Pandeemia ajal valminud keskus toob Eesti roheidud ühte kohta kokku

Viis aastat tagasi tegevust alustanud Cleantech Estoniast on saanud Euroopa Liidu teadus-arendusfondi toel siinsete rohetehnoloogia arendajate inkubaator ja tugivõrgustik.

„Inkubaatorid, ärikiirendi programmid ja häkatonid, mis me oleme Eestisse sisse toonud, on Euroopa maksumaksja rahastatud,” räägib Cleantech Estonia tegevjuht Erki Ani. Nende peamine partner on 2008. aastal EL-i algatusel loodud Euroopa innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituut (EIT), millest on saanud Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 lahutamatu osa.

Horisont 2020 on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. „Suundumused rohetehnoloogia valdkonnas lähevad ainult ülespoole, ka rahalises mõttes,” sõnab Ani. 2019. aastast jagab Cleantech Estonia Pirita jahisadamas kontorit taastuvenergiaettevõttega Sunly, kellega kahasse ongi värske demokeskus püsti pandud.

Ka Cleantech Estonia uusim ärikiirendi Beamline Beta on Sunlyga koos loodud. „See on meie esimene suurem koostöövili, mis keskendub Kesk- ja Ida-Euroopa start-up’ide kiirendamisele ja investeerimisele,” märgib Ani. Sunly on ühtlasi ärikiirendi esimene investor, kes soovib leida energeetika- ja targa linna lahendustega seotud investeeringuid.

Sunly turundusjuhi Tuuliki Kasoneni sõnul on nemad ennekõike huvitatud nendest idufirmadest, kes on mingi tootega valmis jõudnud ja sellega kohe turule sisenevad või on juba sisenenud. „Nendesse ettevõtetesse tahame me investeerida,” rõhutab ta.

Võrdluses teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega on Eesti väga tugeval kohal just teaduspõhiste rohetehnoloogia idufirmade poolest. „Sellest on küll kahju, aga see on tõsiasi, et paljud lähevad ka Eestist ära,” tõdeb Ani, viidates kas või superkondensaatorite tootjale Skeletonile, kes on nüüdseks oma tootmise Saksamaale kolinud. „Eestit peame inkubaatorriigiks, mis on väga atraktiivne just energeetika start-up’idele,” rõhutab Cleantech Estonia juht.