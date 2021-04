Vähene raha pole suurim aktsiaturgudele investeerimise takistus

Kui veerand inimestest tunnistab, et nad ei kavatse üldse investeerima hakata, siis aktsiaturgudel tegutseb juba 6 protsenti. Oma otsuse II pensionisambasse jäämise või väljumise osas on teinud kaks kolmandikku samba omanikest, näitab uuring.

Veerand vastanutest, kelle seas on oluliselt rohkem mitte-eestlasi ja üle 50-aastaseid, ei kavatse üldse investeerima hakata. Aktsiaturul tegutseb juba 6 protsenti vastanutest, kelle seas on enamasti mehed, eestlased ning kõrgharidusega inimesed, kes omavad erinevaid sääste ja investeeringuid.

„Uuring kinnitab varasemat arusaama, et investeerimisega tegeleb ligikaudu kümnendik Eesti elanikest. Pensionireform on selgelt huvi kasvatanud ning uuringust peegeldub teadmiste vajadus, juhuks kui on soov oma pensionisääste ise paigutada. Seda võimaldab käivituv pensioni investeerimiskonto, mille jaoks saavad investorid SEB-s täiendada oma investeerimisalaseid teadmisi webinaridel ning lugeda ekspertide soovitusi ja nõuandeid. Kevadel tuleme välja uhiuue digitaalse lahendusega investeeringute tegemiseks, mis aitab lisaks paremini mõista turgudel toimuvat," ütles SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas.