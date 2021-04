Tuntud kaubamärgi endine omanik sattus oma kodus rünnaku ohvriks

Sissetungijad tirisid Tapie naist Dominiquet (70) juustest eesmärgiga teada saada, kuhu on peidetud varandus. Politseinik kommenteeris prantsuse uudisteagentuurie AFP, et varandust ei olnudki ning see tegi sissetungijate käitumise veel vägivaldsemaks. Naine sattus mitmete peavigastusega haiglasse. Bernard Tapie keeldus haiglasse minemast.