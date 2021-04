Luminor võtab vastu avaldusi pensioniraha investeerimiseks mõeldud konto avamiseks

„Luminor Investor on väga moderne ja kasutajasõbralik platvorm, mis pakub kliendikogemust, mida mujalt ei saa," selgitas Luminori investeerimistoodete juht Kaarel Keskküla. „Tegemist on regioonis ainulaadse ja auhinnatud platvormiga, mis võimaldab mugavalt investeerida rohkem kui 14 500 finantsinstrumenti, sealhulgas aktsiatesse, võlakirjadesse, ETF-idesse ja investeerimisfondidesse. Lisaks võimaldab platvorm filtreerida ja sorteerida aktsiaid vastavalt analüütikute soovitustele ning lähtuda fondide valikul tunnustatud Morningstari ja jätkusuutlikkuse reitingutest."

Investeerimistegevuse mugavuse ja lihtsuse kõrval annab platvorm ka väga hea ning mitmekülgse ülevaate portfelli tootlusest, millele lisandub ka võimalus analüüsida oma tulemusi erinevate globaalsete võrdlusindeksitega. Platvorm on kujundatud sujuvaks ning ühtmoodi mugavaks kasutamiseks nii arvutis kui ka mobiilses seadmes.

Pensioni investeerimiskonto ehk PIK on uudne võimalus, mis lubab inimestel kogumissüsteemist lahkumata kanda oma II samba fondides olev raha, kas täies mahus või osaliselt, spetsiaalsele pangakontole, kus on seejärel võimalik hakata seda omal käel haldama ja investeerima. Avaldusi võetakse vastu alates aprillist ning neile, kes on avalduse esitanud enne juuli lõppu, kantakse raha pensioni investeerimiskontole septembri alguses.