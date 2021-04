Noored ostsid kummalisel põhjusel kokku McDonaldsi lasteeineid

Kaardid võivad olla niivõrd väärtuslikud, et nende eest saab küsida näiteks eBays mitusada eurot. Kokku ostsid noored 600 einet, mille eest nad maksid 2544 eurot. Kurioosne on, et toitu noored ei soovinduki, burgerite ja friikartulite asemel küsisid noored mineraalvett, paar juustuburgerit ja 600 Pokemoni kaardipakki. Ostuga said noored kokku 3000 hinnatud mängukaarti.