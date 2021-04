Väino Pentuse võlaoksjonil vähendatakse summat veelgi. Täitur: võlakütid teevad ta elu võimalikult ebamugavaks

Täna lõpeb taaskord oksjon, ent keegi oksjonile ei registreerinud ning seega ühtegi ostupakkumist ei tehtud. Krupp kinnitas aga Ärilehele tänagi, et nn võlaküttide huvi on konkreetses asjas olemas, kuid tõenäoliselt tuleb "mõned kümned tuhanded" järgmise oksjoni alghinda langetada. Kohtutäitur möönis, et ju siis hakkavad inkassofirmad jm võla vastu huvi tundma siis, kui saavad selle enda kätte n-ö vähem kui poole hinnaga.

"Võlaküttidel on aega võla sissenõudmisega tegeleda. Eks see seisnebki võlgniku elu võimalikult ebamugavaks muutmises, kuni võlgnik hakkab maksmiseks kokkuleppeid leidma," rääkis Krupp. "Eks need meetmed, mis selleks kasutatakse, on selline piiripeal käimine, aga kõik on ikkagi legaalne. Mida tänapäeva inkassofirmad enamasti teha saavad? Nad saavad olla ülimalt tüütud ehk et helistavad, saadavad kirju ja sms-e. Võlakütid teevad oma tööd ja eks see ole neile kasumlik. Eks nad ka teavad, et kui nad liiga "aktiivselt" võlgnikuga suhtlevad, võib neid ebaseaduslikus jälitamises vms süüdistada," kirjeldas Krupp.