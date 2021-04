Kuidas surfata, striimida ja mängida internetis ka kodu kõige kaugemas nurgas?

Koduinternet, mis levib veelgi kaugemale

Smart Wifi ruuter ja tugiseadmed katavad kuni 240 m² leviala, nii on kasutajal võimalik valida sobiv pakett vastavalt oma kodu suurusele ning pere vajadustele. Lisaks on teenuse seadistamine ja ühenduste kontrollimine imelihtne ja mugav, selleks on vaja vaid Telia Smart Wifi rakendust. Kui internetiühenduses esineb aga tõrge, siis annab äpp sulle ka sellest teada. Peale selle on võimalik sama äpiga jagada wifit oma külalistele või määrata pere väiksematele interneti kasutamise jaoks ajakava. Mugav ja nutikas, kas pole?

Kellele aga sobib Smart Wifi teenus?



Smart Wifi teenus on sobilik sellisele korterile või majale, kus tavalise ruuteriga wifi mingil põhjusel ühtlaselt ei levi. Näiteks võivad wifi signaali nõrgestada nii paksud ja tugevad seinakonstruktsioonid, elektroonikaseadmed kui ka pakettaknad. Kui su kodul on mitu korrust, sinu praegune koduinternet ei levi mugavalt soovitud ruumidesse või tahad nautida sujuvat netiühendust kevadsuvisel hooajal terrassil mõnusalt ja lõbusalt aega veetes, siis see teenus on just sulle.