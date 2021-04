FOTOD JA VIDEOD | Erakordne projekt. Suurveose transpordiga liikluse sulgenud ettevõtte juht kirjeldab protsessi

"Sellises mahus kaupade transportimine ei ole võrreldav pitsa kohaletoimetamisega. See on normaalne, et vajadusel oleme sunnitud aeg-ajalt peatuma ja ootama, " räägib transpordiettevõte Special Transport tegevjuht Jonas Ahola nädalavahetusel toimunud vahejuhtumist, kus mitmesajatonnine veos sisuliselt sulges öötundideks Saue ja Keila vahelise liikluse