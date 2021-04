Uus määrus tõstab arvutite, telefonide ja mälupulkade hinda

Hedman Partnersi vandeadvokaat rõhutas, et antud süsteem on Eestis kehtinud juba 1996. aastast. Määrus laiendab oluliselt seadmete ja kandjate ringi, millelt tasu kogutakse. Tasu jaotuse osas on samuti muudatused, nüüd saavad tasu ka filmitootjad. Tasude jaotamine toimub kollektiivse esindamise organisatsioonide kaudu.

“Oluline on ka silmas pidada, et seadmete ja andmekandjate ostmisel on uus erakopeerimise hüvitis arvestatud seadmete lõpphinda hoolimata sellest, kas ostja on füüsiline või juriidiline isik. Juriidilisel isikul on aga õigus hiljem makstud tasu tagasi nõuda, esitades selleks Eesti Autorite Ühingule taotluse,” lisas vandeadvokaat Toomas Seppel.